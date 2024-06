Conte: “Se qualcuno non è contento, sta al mio fianco e troveremo qualcosa da fare per divertirci”

Durante la sua conferenza stampa di presentazione (clicca qui per leggere la versione integrale) il nuovo tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in modo perentorio della sua idea per gestire i calciatori che hanno espresso la volontà di lasciare la maglia azzurra.

Il nuovo tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha voluto specificare prima di tutto la sua volontà di rendere Napoli una squadra ambita: “Quello che mi auguro possa cambiare in questo mio percorso, mi auguro 3 e più anni a Napoli è che il Napoli venga visto non come una squadra di passaggio, ma come una meta, altrimenti continuiamo a fare discorsi su discorsi: il calciatore deve venire a Napoli sapendo che la squadra lotterà per qualcosa di importante ogni anno, sentendosi responsabile di questo“.

In particolare poi Antonio Conte ha specificato i suoi metodi per trattare gli scontenti: ” Se non è contento, poi sta con me, ogni giorno, gli racconto due cose, magari mi faccio aiutare a fare l’allenatore. Questo discorso del non contento non lo accetterò mai. Patti chiari, amicizia lunga: se qualcuno non è contento, sta al mio fianco e insieme troveremo qualcosa da fare per divertirci“.