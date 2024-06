Conte: “Kvara rimane, sono stato categorico su questo”

Come era inevitabile, nel giorno della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico del Napoli, Antonio Conte ha parlato anche di calciomercato, sciogliendo diversi dubbi riguardo la permanenza di calciatori come Di Lorenzo e Kvaratskhelia.

In particolare Conte ci ha tenuto a specificare: “Sono stato molto chiaro con il presidente: prima di parlare di altri aspetti economici e contrattuali, ho voluto come unica rassicurazione che avrei deciso io chi sarebbe rimasto e chi poteva anche prendere altre strade. Su questo sono stato molto chiaro e categorico. Se parliamo di ricostruzione e riscatto e diamo via i giocatori migliori, è un controsenso. Ho trovato grandissima condivisione al 200% da parte del presidente. Ho parlato anche con i ragazzi, ho chiamato tutti per far sapere le mie idee. Ho sentito anche cosa avevano loro da dirmi, ma alla fine, se ci sono i problemi li risolvono perché la decisione alla fine è sempre mia. I giocatori che fanno parte del progetto saranno al 200% parte del Napoli. Questo messaggio deve essere chiaro a tutti. Sappiamo cosa fare e lo faremo“.

Durante la conferenza di presentazione (clicca qui per leggere tutte le risposte di Antonio Conte) il tecnico ha voluto aggiungere: “Su Osimhen, conoscendo comunque le situazioni anche di Kvara, Lobotka e Anguissa, su cui ho posto un veto assoluto, è diversa rispetto alle altre: io assisto, poi se mi chiedete del calciatore è di livello eccezionale, ma non posso entrare, oggi, in alcun discorso di Osimhen e fa parte di accordi precedenti che mi sono stati detti e che ho accettato“.