Antonio Conte: “Se mi dicono Napoli mi vengono in mente tante cose”

SLOGAN

Factory della Comunicazione

Un paio di giorni dopo l’annuncio ufficiale del 5 giugno, Conte aveva rilasciato alcune parole ai canali ufficiali del Napoli. Lo slogan scelto era stato: “Amma faticà”. Una sorta di indizio per il futuro. Il tecnico si era lasciato andare ai ricordi: «Se mi dicono Napoli mi vengono in mente tante cose. È una delle città più belle al mondo, il popolo napoletano ha tanta passione. Sarà una grande esperienza calcistica e di vita, non vedo l’ora di viverla». Aveva parlato del ricordo di Maradona affrontato con il Lecce e dello stadio che sarà presto teatro della sua nuova avventura.

TAPPE

Dopo il Tottenham, ecco il Napoli. Conte ha scelto di ripartire dalla Serie A. Si è legato al club azzurro con un contratto di tre anni. Firma e foto di rito alla FilmAuro prima di rientrare a Torino. Poi di nuovo Napoli, la full-immersion di due giorni a Castel Volturno per cominciare a organizzare il lavoro, il ritorno a casa, in Salento, e ieri il nuovo rientro a Napoli per la conferenza di oggi. I suoi collaboratori, intanto, in questi giorni hanno visitato le strutture di Dimaro Folgarida e Castel di Sangro dove si terranno i due ritiri estivi. Il primo dall’11 al 21 luglio, il secondo dal 25 luglio all’8-9 agosto. Si rientrerà prima per i trentaduesimi di Coppa Italia. Il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione. Firmata Antonio Conte.