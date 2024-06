Pogba e la squalifica per doping: “Tutto ciò che ho costruito mi è stato tolto”

Paul Pogba, centrocampista della Juventus, è tornato a far parlare di sé. La vita calcistica ha preso una piega sempre più complessa da sostenere. Del centrocampista dominante, pagato 100 milioni, c’è solo un vago ricordo per un giocatore che in pochi anni tra infortuni ed una squalifica per doping sta vedendo svanire sempre di più una carriera promettente. Il francese ha rilasciato un’intervista secondo la quale avrebbe annunciato il suo addio al calcio giocato.

Pogba squalificato 4 anni per doping: il fallimento annunciato e una carriera (quasi) finita

“Pogba non esiste più”. Così l’asso francese, campione del mondo 2018, ora squalificato fino al 2027 per doping, in una videointervista al social ‘hietip.sports’ che l’ha diffusa sui propri canali, assieme a immagini del ‘Polpo’ che solleva la Coppa del mondo e in azione con le maglie di Juventus e Manchester United.

Il quotidiano ‘The Guardian Nigeria’ ha pubblicato altri pezzi dell’intervista, che non sono ancora stati divulgati, attribuendo a Pogba queste frasi: “Già non so più chi sono.. Tutto ciò che ho costruito nella mia carriera professionistica mi è stato tolto, come fossi morto».