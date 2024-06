“Italia, manca una precisa identità di gioco. Buongiorno al Napoli ancora più forte”

Francesco Ciccio Graziani, allenatore ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Goal dell’Italia, che col pari raggiunto all’ultimo istante contro la Croazia ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di Euro 2024 dove troverà la Svizzera.

“Il calcio è fatto di momenti, l’Italia però deve e può fare molto di più di ciò che s’è visto ieri. Degli attaccanti che abbiamo Scamacca è quello che mi piace di più anche se deve migliorare in alcune cose e deve diventare un punto di riferimento, ma queste sono cose che gli deve spiegare Spalletti che è bravissimo. Manca l’identità a questa squadra, bisogna avere gli undici titolari più i cinque o sei cambi. Se giochiamo con Scamacca o Retegui in mezzo con due esterni e tre centrocampisti e 4 difensori, così deve giocare l’Italia secondo me. Ieri siamo partiti con 5 difensori e non si può fare una fase offensiva se non ti proponi. Ieri abbiamo dato fiducia a Retegui, ma io avrei continuato con Scamacca. Lukaku con Conte al Napoli? Ti fa la differenza, ti fa salire la squadra, corre e sgomita. Senza Lukaku la Roma quest’anno non sarebbe arrivata nemmeno sesta. In questo Europeo Lukaku non è stato nemmeno fortunato perchè gli hanno annullato tre goal per tre centimetri, altrimenti sarebbe il capocannoniere del torneo. Buongiorno? M’è sempre piaciuto, ora in nazionale gioca Calafiori perchè sta facendo benissimo, ma per me Buongiorno non è inferiore a Calafiori. Se il Napoli prende Buongiorno potrebbe diventare ancora molto più forte sotto la guida di Conte“.