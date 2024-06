Il tocco di De Laurentiis per ristabilire il sereno e scrivere la parola fine in calce al caso Di Llorenzo

IL CAPITANO

La riunione di Roma, negli splendidi uffici al terzo piano del nobile ed elegante Palazzo Bonaparte che da un lato guarda Piazza Venezia e dall’altro Via del Corso, è arrivata in coda ad altri tre o quattro momenti clou: la richiesta ufficiale di cessione che Di Lorenzo recapitò alla società alla vigilia dell’ultima partita della stagione, spiegando di ritenere ormai chiuso il suo ciclo per una serie di motivazioni calcistiche e non solo; un paio di contatti telefonici tra il capitano e Conte, prima dell’Europeo e dopo la partita con la Spagna; l’incontro a Napoli di due settimane fa tra il tecnico, il direttore sportivo e Giuffredi. La storia, dicevamo, comincia ad assumere contorni di maggiore serenità: alla tela ricamata con pazienza dal ds Manna sin dai primi istanti e agli interventi decisi di Conte dopo la sua investitura, s’è aggiunto il tocco di De Laurentiis. Sceso in campo in prima persona alle porte della presentazione del nuovo allenatore e dell’inizio della stagione – con i ritiri – per ristabilire il sereno e scrivere la parola fine in calce al caso.

Fonte: CdS