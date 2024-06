Il dubbio del Psg su Kvara non è economico ma per un calciatore che ha in rosa. Ne parla Bruno Satin

Bruno Satin, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Kvaratskhelia al PSG? E’ difficile dirlo perchè Conte ora è l’allenatore del Napoli ed il PSG ha comprato Barcola l’anno scorso ed è in crescita continua. E’ strano che avendo un ragazzo forte come Barcola si vada a prendere Kvaratskhelia. Poi a destra il PSG ha comunque un altro giocatore di spessore come Dembelè. Avrebbe più senso per il PSG prendere uno come Osimhen perchè Kolo Muani non ha fatto una buona stagione ed i tifosi sono delusi da lui anche perchè fu pagato 90 mln. Poi Ramos è più un vice che un titolare assoluto per cui credo che Osimhen sia perfetto per i francesi. Kephren Thuram alla Juventus? Il Napoli è in grado di dare più soldi della Juventus al Nizza, i bianconeri hanno mezzi economici limitati. Il papà di Thuram ha giocato alla Juventus e magari lo sta spingendo verso Torino. Il giocatore non ha fatto una grandissima stagione quest’anno, ma è in grado di poter fare il salto di qualità”.

Factory della Comunicazione