Spalletti ci riprova e rinnova la fiducia ai senatori

Stasera contro la Croazia la gara decisiva. L’Italia si gioca la permanenza nel torneo, la possibilità di restare in Germania. Da più parti venivano chiesti dei cambi, invece, a quanto pare, Luciano Spalletti rinnoverà la fiducia ai senatori. Scrive il CdS: “Di Lorenzo, messo sotto da Nico Williams, era il suo capitano al Napoli. «E’ un mio figlio per quanto ci sono stato insieme, faccio fatica a farne a meno. Analizzo tutto, ma sono convinto del valore dell’uomo e del calciatore. L’intesa è diretta, non ho bisogno di parlarci tanto». Concederà un’altra occasione anche a Jorginho. «Ha fatto una partita sotto livello, ma è dipeso dalla squadra, non solo da lui. Ho questa telecamera addosso… Gli ho detto di farsi dare la palla. Poverino, la colpa è stata mia e non sua se non riusciva a gestirla. La previsione che potesse essere la sua partita era mia e non si è avverata. Il calcio passa da queste cose. Ha una qualità incredibile, non ne abbiamo altri così. Non gli posso chiedere i colpi di testa o un certo tipo di energia, ma sa prendere per mano la squadra e ci possiamo puntare ancora». La Croazia non correrà e non presserà con lo stesso ritmo della Spagna. Cristante, al suo fianco, aiuterà Jorginho e la linea mediana a resistere. Il palleggiatore e il randellatore. Sano pragmatismo. Si chiama compromesso storico.”

Factory della Comunicazione