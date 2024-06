Napoli: Raspadori a suo agio nel nuovo modulo di Conte

Secondo l’analisi del Mattino, l’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori sarà certamente a suo agio nel nuovo modulo utilizzato dal tecnico Antonio Conte.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino

È sempre stato un valore aggiunto, spesso a partita in corso. E questo Spalletti lo sa bene. E probabilmente farà altrettanto anche domani sera nella partita decisiva della Nazionale contro la Croazia di Modric . Giacomo Raspadori quasi certamente non partirà titolare neppure domani sera con gli azzurri ad Euro ’24, ma proverà ad essere d’aiuto non appena chiamato in causa e comunque in qualità di Jackpot. Per la Nazionale, per se stesso ed anche per Antonio Conte. Raspadori è reduce da due stagioni uguali e diverse con il Napoli.

Uguali per numero di impiego: sia nell’anno dello scudetto – in cui ha giocato con il contagocce ma è stato decisivo con alcune reti che rimarranno nella storia del tricolore (su tutte il golden-gol allo Stadium contro la Juventus che di fatto ha virtualmente cucito lo scudetto sul petto degli azzurri) – sia in questa stagione anonima appena passata agli archivi che gli ha regalato minutaggio e qualche gol in più, ma è coincisa con un torneo disastroso del Napoli che ha chiuso al decimo posto in classifica uscendo fuori da ogni competizione europea dopo 14 anni di fila. Anche per questo è arrivato un top manager come Antonio Conte sulla tolda della nave azzurra.