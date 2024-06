I campioni dello sport sono con Conte: “Ha la mentalità giusta: è un vincente”

Sono molti gli sportivi napoletani che hanno dedicato un pensiero ad Antonio Conte, dal judo al canottaggio: “Carisma, personalità, un vantaggio in più per tutti gli atleti che allena, mi piacerebbe averlo anche nel canottaggio spero per lui e per il Napoli che possa risollevare un’annata non proprio delle più belle“, le parole di Vincenzo Abbagnale; “Voglio il quarto scudetto“, il sogno di Susy Scotto; Antonio Esposito lo ritiene perfetto anche come tecnico di judo per la testa vincente; anche Irma Testa dal ring ha voluto dedicare un pensiero ad Antonio Conte: “Un grandissimo in bocca al lupo mister per questa nuova avventura e spero sia una ventata d’aria fresca per il Napoli dopo l’ultimo ko di questa stagione. Facciamo tutti il tifo per il Napoli e speriamo di poter sognare e gioire ancora“.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino