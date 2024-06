Formula Uno – GP di Spagna – Vince Verstappen, Ferrari quinta e sesta, accesa discussione Leclerc-Sainz

Ieri il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen, attuale campione in carica, ha vinto il Gran Premio di Spagna di Formula 1, che si è corso sul circuito di Montmeló, in Catalogna. Verstappen è arrivato davanti ai piloti britannici Lando Norris e Lewis Hamilton (rispettivamente di McLaren e Mercedes). I piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz sono arrivati invece quinto e sesto. Per Verstappen è la settima vittoria quest’anno: attualmente è primo in classifica con 219 punti, davanti a Norris con 150 e a Leclerc con 148. (fonte il Post)

Carlos Sainz e Charles Leclerc sono arrivati a un testa a testa in pista e dopo la gara sono volate parole grosse in TV, ma prima del ring delle interviste i due piloti della Ferrari hanno discusso animatamente, con Leclerc che ha cercato Sainz e ha voluto chiarire subito, forse ha chiesto spiegazioni per il sorpasso dello spagnolo in avvio del Gp di Spagna. Vasseur getta acqua sul fuoco, ma la Ferrari ha un problema, e c’è ancora più di metà campo da disputare.

Il Gran Premio di Spagna è stato assai deludente per la Ferrari che ha chiuso al quinto e sesto posto con Leclerc e Sainz. Niente di eccezionale in gara così come nelle Qualifiche. Leclerc e Sainz sono arrivati a duellare nelle primissime fasi. Lo spagnolo non si fa troppi scrupoli, passa in modo feroce sul monegasco. I due si toccano. Via radio Leclerc si lamenta subito, al termine della gara Charles rincara la dose, mentre Carlos si difende. Tutto ampiamente prevedibile, magari non per la gara di Barcellona, ma in generale, considerato che Sainz è stato liquidato ben prima dell’avvio del campionato. Insomma era immaginabile i due piloti andassero, prima o dopo, di nuovo, a contatto.

Leclerc furioso, Sainz risponde

Era successo in Cina, nella Sprint Race, ora il bis con post gara fragoroso. Leclerc parlando con Sky aveva detto: “La lotta con Carlos Sainz all’inizio non è stata corretta e non giusta in quel momento. Era il momento in cui sapevamo di dover lottare la gomma, come deciso nel briefing di stamattina. Io all’ultima curva l’ho salvata, mentre ho visto Carlos che è andato e non ha salvato per niente i pneumatici. Alla fine è andata così, si poteva fare la curva ed evitare di tagliarla come ha fatto lui, mi ha danneggiato l’ala a sinistra e fatto perdere un po’ di tempo. Parleremo all’interno del team, alla fine era il suo Gran Premio di casa, ha provato a fare qualcosa di spettacolare ma non era il momento giusto per farlo, questo ci è costato almeno una posizione“. Fonte Fanpage.it