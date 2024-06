Areniello: “Ostigard e Simeone in ottica Torino, per Osi Chelsea in vantaggio”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Armando Areniello, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Factory della Comunicazione

Qual è la vera situazione di Osimhen?

“Resta in uscita dal Napoli. Su di lui ci sono Chelsea, Psg e Manchester United, con quest’ultimi in risalita ma con i Blues sempre in vantaggio grazie alla carta Lukaku, che resta l’obiettivo numero uno dei partenopei. La formula potrebbe essere la formula? O il Chelsea abbassa le pretese a venti milioni, oppure lo si porta in prestito come accaduto con la Roma, ed in questo caso il calciatore ha già dichiarato di volersi abbassare l’ingaggio a sei milioni e mezzo pur di tornare a lavorare con Conte”

Il futuro di Chiesa è legato a quello di Kvara?

“Io credo che il georgiano resterà, le dichiarazioni del procuratore sono relative al ritardo nel rinnovo di contratto che, comunque, è nei piani del Napoli. L’obiettivo principale dei partenopei è un centrale di difesa, poi toccherà all’attacco ed infine si parlerà di Chiesa”

In difesa chi è in uscita dal Napoli?

“Ostigard è in uscita e potrebbe rientrare nell’affare Buongiorno. Occhio anche a Simeone in ottica Torino. Natan potrebbe andare via prestito, ad oggi non ci sono offerte per l’acquisizione a titolo definitivo. Lindstrom uscirà in prestito con diritto di riscatto, perché il Napoli ha fatto un grande investimento lo scorso anno e non può permettersi di svenderlo”

Il Napoli potrebbe privarsi di Lobotka?

“Con Conte difficile che vadano via tutti questi calciatori. Inizierà il ritiro ed in molti cambieranno idea dopo aver guardato Antonio negli occhi, figuriamoci quelli come lo slovacco che non hanno intenzione di andare via. Ovviamente il centrocampista ha mercato, ma ha già rifiutato il Barcellona”