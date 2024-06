“SPORT” – Manna atteso in Spagna per l’attaccante brasiliano Vitor Roque detto il «Tigrinho»

C’è il nome di Vitor Roque nelle idee di Calciomercato Napoli. Secondo quanto riportato da Sport in Spagna, il club di Aurelio De Laurentiis farebbe sul serio per il calciatore brasiliano arrivato appena pochi mesi fa al Barcellona e non certo di giocare con i catalani il prossimo anno.Nato a Timóteo nel 20105, il 19enne brasiliano era arrivato a gennaio in Europa per una cifra monstre: 40 milioni di euro versati dal Barcellona all’Athletico Paranaense per assicurarselo e anticipare la concorrenza. Nei mesi di Spagna, però, con Xavi ha messo insieme appena 331′ in campionato, segnando anche due gol.Il club, che ha affidato recentemente la panchina a Hansi Flick, vorrebbe valutare il calciatore con il nuovo allenatore ma non disdegnerebbe eventuali offerte: gli spagnoli si aspettano una telefonata di Manna o Antonio Conte in settimana, per un eventuale prestito o una offerta definitiva.Ma non lascerebbero andare il calciatore per meno della cifra investita. Non ci sarebbe solo il Napoli sul «Tigrinho» – il soprannome che si porta dietro dal Brasile il calciatore -: anche Atletico Madrid e Porto avrebbero chiesto informazioni per il prossimo anno ma senza andare oltre, per il momento. Roque può giocare in diversi ruoli del fronte d’attacco, una duttilità e una qualità che devono aver spinto gli azzurri a informarsi sul calciatore. Fonte:Il Mattino

