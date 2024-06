Obiettivo Dovbyk, il Ds del Girona fissa il prezzo

Quello di Artem Dovbyk è uno dei tanti nomi accostati al Napoli in vista della prossima annata calcistica. Potrebbe infatti sostituire Victor Osimhen qualora il nigeriano, così come sembra, andasse via. 24 gol ha trascinato il Girona ad una storica qualificazione in Champions League, conquistando anche il titolo di capocannoniere della Liga. Inevitabile l’interessamento di tanti club, tra cui anche il Milan, a sua volta alla ricerca di un centravanti di spessore dopo l’addio di Giroud. Il Direttore Sportivo del club catalano Quique Carcel, interpellato sul futuro dell’attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni così come riporta dalla testata giornalistica spagnola AS: “Non dobbiamo comprare per vendere, dobbiamo comprare per consolidare il progetto. E non voglio vendere Dovbyk, ma se pagano 40 milioni non puoi fare niente, va venduto. La cosa più importante è sfruttare tutto questo per consolidare il Girona nell’élite”.

