Il Maradona chiude col botto: “I meravigliosi anni ’80” di Nino!

L’estate in musica dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli, che in questo ultimo fine settimana ha assistito alla tre giorni trionfale di Geolier, si conclude con il concerto della voce rappresentativa della musica napoletana da sempre. Di chi si tratta dovrebbe essere chiaro, ma per quelli un po’ distratti…Nino D’Angelo, il cantante che da oltre 40 anni con la sua musica e con la splendida voce ha fatto innamorare migliaia di persone, terrà un concerto nel catino di Fuorigrotta, sabato 29 giugno. L’ex (ormai) caschetto biondo, da nord a sud, è stato primo in classifica per tantissimo tempo proponendo le sue canzoni, in lingua napoletana, “cresciute” così come cresceva la sua età anagrafica. L’artista non si è dedicato solo alla musica, ma ha intrapreso anche la carriera cinematografica interpretando il ruolo dello “scugnizzo” in tante pellicole, tutte campioni d’incasso. Nonostante sia cresciuto e con altri capelli, ormai, Nino ha conservato la sua anima pura e l’umiltà che lo ha sempre contraddistinto. Le sue canzoni sono un inno all’ amore, mai scontate, ma con un modo di scriverle che è maturato insieme all’uomo che è diventato. Questo concerto, sarà in gran parte dedicato agli anni ’80, come attesta lo stesso titolo dell’ evento “I miei meravigliosi Anni ’80…e non solo”. Si potranno riascoltare molti dei suoi brani più famosi, da “Maledetto treno”, a “Nu jeans e ‘na maglietta”, da “Popcorn e patatine”, a “Il cammino dell’amore”, proseguendo poi con “Stupida avventura”, “Sotto ‘e stelle”, Un ragazzo e una ragazza”, e tante altre ancora, senza dimenticare la canzone dedicata al Napoli, proprio recentemente diventata inno ufficiale del club. Da ricordare che Nino D’Angelo nel 1998 ha vinto il David di Donatello come miglior musicista per il film “Tano da morire”, e che nel 1999 ha pubblicato il libro “L’ignorante intelligente”, un’autobiografia che racconta le sue umili origini. Ha dichiarato che con questo concerto farà rivivere ai giovani e ai meno giovani le emozioni dei mitici anni 80/90 che lo hanno visto protagonista assoluto del panorama neomelodico. Save the date e buon divertimento…

Factory della Comunicazione

Ludovica Raja