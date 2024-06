Giuntoli vicino al grande colpo per la prossima Juventus

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, attraverso l’editoriale su TMW, ha messo in evidenza l’operazione di mercato che ha concluso la Juventus in vista della prossima stagione: “Il grande colpo della Juventus si chiama Douglas Luiz. L’era Giuntoli ha preso il via con un’operazione di mercato di altissimo livello qualitativo. Ormai mancano solo dettagli per un affare impostato con non poche difficoltà (in primis il mancato ok di Mckennie al trasferimento all’Aston Villa che ha rallentato tutto)”.

Poi ha aggiunto: “Il centrocampista brasiliano arriverà in bianconero per una cifra complessiva di 50 milioni di euro. Una trattativa che si è conclusa con l’inserimento di due contropartite tecniche come Iling Junior e Barrenechea piu 22 milioni di euro più bonus, alcuni più facilmente raggiungibili, altri meno e con percentuali sulla futura rivendita”.

“Insomma Douglas Luiz è un acquisto molto importante (il giocatore farà già a inizio settimana le visite mediche negli Stati Uniti dove è attualmente impegnato con la sua Nazionale in Coppa America) per un reparto nel quale ci sarà sicuramente almeno un altro inserimento”. Ha concluso Ceccarini.