Due tesserati azzurri nella lista dei desiderati della Fiorentina del napoletano Palladino

Per adesso si tratta solo di un’idea di mercato, uno dei tanti nomi presi in considerazione per l’attacco nel quartier generale del Viola Park. L’operazione però è fattibile anche nel breve, perché Simeone cerca spazio, perché in Toscana l’argentino ha lasciato amicizie e trovato l’amore, e perché il Napoli non dovrebbe puntare i piedi. Qualche mese fa De Laurentiis aveva fissato il prezzo sui 20 milioni, intanto però tutte le parti si sono accorte che il tempo del Cholito all’ombra del Vesuvio sembra finito. E quindi il pezzo di autostrada del Sole, quei 485 chilometri che dividono Firenze da Napoli, potrebbe diventare un asse caldo per il mercato viola. Perché non c’è solo Simeone, ma in casa Napoli il nuovo staff di Palladino e la dirigenza valutano anche Gianluca Gaetano. Il trequartista classe 2000 se n’era andato in prestito a gennaio al Cagliari proprio per la difficoltà nel trovare minuti, situazione che (come per Simeone) sarà ancora più complicata alla luce della mancata qualificazione in Europa della squadra allenata fino a maggio da Calzona. Su di lui, così come sul Cholito, l’ultima parola spetterà al nuovo tecnico, Antonio Conte. A meno di un’accelerata improvvisa, Gaetano partirà per il ritiro estivo, ma il calciatore si sta guardando intorno e ha incassato negli ultimi giorni l’apprezzamento di Palladino, che lo vorrebbe a Firenze per sostituire il partente Bonaventura. Fonte: CdS

