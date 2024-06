Conte, tutto pronto per il grande evento. Intanto il mister si gode le vacanze in Salento

Il Napoli presenterà il suo nuovo allenatore mercoledì 26 giugno a Palazzo Reale di Napoli, tutto è pronto, e anche il mister arriverà in città con famiglia a seguito, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Con il nuovo allenatore del Napoli eravamo rimasti a quel messaggio lanciato via social: «Amma fatica’». Era rivolto a tutto l’ambiente, ma a lui in primis. Deve lavorare, Antonio Conte, e lo sta già facendo a distanza mentre in teoria sarebbe in vacanza a Porto Cesareo, in Salento (ombrellone in seconda fila per non dare troppo nell’occhio, dice il Quotidiano di Puglia). Martedì arriverà a Napoli con la famiglia al seguito, serata in hotel e cena, prima della grande presentazione di mercoledì alle 15.15 a Palazzo Reale, nel Teatro di Corte. L’anno scorso, per Rudi Garcia, era stato scelto il Museo di Capodimonte, ora ci si è trasferiti nel cuore della città, che in questi giorni pulsa più del solito, tra concerti ed iniziative che attirano migliaia e migliaia di persone. Saranno giorni di lavoro intenso: lo staff dell’allenatore, un paio di settimane fa, ha già fatto un sopralluogo a Castel Volturno, dove la squadra si radunerà tra il 9 e il 10 luglio prima di andare in Trentino, a Dimaro (11-21 luglio), prima parte del ritiro estivo. La seconda andrà in scena a Castel di Sangro, in Abruzzo, dove rimarrà fino all’8-9 agosto: dipenderà dai trentaduesimi di Coppa Italia, in calendario tra il 9 e il 10″.

Factory della Comunicazione