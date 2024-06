CdS Campania – Di Lorenzo e Conte si sono sentiti di nuovo ed il capitano  conferma l’intenzione di voler lasciare il Napoli”

Gi

ovanni Di Lorenzo e Antonio Conte si sono sentiti di nuovo.. Un nuovo confronto telefonico per ribadirsi concetti già chiari. Ognuno è rimasto fermo sulle proprie posizioni.di ripartire da un’altra squadra non appena si concluderà l’Europeo e sarà tempo di pensare solo al mercato. Conte, invece, lo ha blindato per l’ennesima volta, gli ha ricordato la sua importanza all’interno del progetto tecnico, lo ritiene indispensabile in difesa e nello spogliatoio, lo considera uno degli incedibili ai quali è impossibile rinunciare.Non è in vendita. Non verranno prese in considerazioni offerte e soprattutto non verranno prese in considerazioni offerte dall’Italia. Tra le parti resiste dunque una distanza che il tempo dovrà tradurre in un punto d’intesa, soprattutto quando si concluderanno gli Europei, quando Di Lorenzo rientrerà dalla Germania e saranno possibili nuovi confronti non solo a telefono ma anche di persona.