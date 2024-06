Kvara dopo l’1-1 contro la Rep. Ceca: “Lotteremo fino alla fine. Penso di poter fare meglio”

L’attaccante del Napoli e della Georgia, Kvicha Kvaratshelia, ha parlato al termine della gara di qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024 contro la Repubblica Ceca, pareggiata 1-1, ecco quanto evidenziato da sportall.ge: “Mi sentivo come se stessi giocando in Georgia e ringrazio molto i tifosi. Per quanto riguarda la partita, eravamo molto vicini alla vittoria. I cechi hanno avuto molte occasioni, ma Mamardashvili ci ha salvato, probabilmente √® per questo che √® il miglior portiere. Per il resto, penso che anche noi abbiamo avuto una possibilit√† e, infine, finch√© avremo almeno l’1% di possibilit√†, lotteremo fino alla fine e faremo tutto il possibile. Se sono in¬†una forma ottimale?¬†Che lo sia o no, faccio tutto ci√≤¬†che mi¬†chiedono¬†per¬†la squadra, nonostante non debba giocare nel mio ruolo. Penso di poter fare meglio, non sono mai soddisfatto di me stesso. Per quanto riguarda il momento di Saba, qualcosa di simile √® successo a Ronaldo, non √® mai successo niente di simile prima, sono sicuro che segner√† la prossima volta”.

