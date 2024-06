EURO 2024 – Turchia-Portogallo 0-3, Ronaldo e compagni primi nel girone

“Con l’1-1 fra Georgia e Repubblica Ceca, il Portogallo blinda il primo posto del girone F di Euro 2024 superando nettamente la Turchia. I lusitani di Roberto Martinez calano il tris contro la nazionale di Vincenzo Montella e strappano il pass per gli ottavi con una giornata di anticipo. L’aeroplanino, che nel match odierno ha preferito mandare in campo i suoi due gioielli Yildiz e Guler solamente dopo il 3-0 portoghese, dovrà giocarsi tutto nell’ultima partita del raggruppamento come l’Italia di Spalletti.

Factory della Comunicazione

Come riportato da Tuttosport, “Più pericolosi i turchi nei primi minuti, ma al 20′ è Bernardo Silva a sbloccare il risultato. Palla in area di rigore che arriva dall’out sinistra, porta spalancata per il gioiello del City che non perdona. I turchi accusano il colpo e al 28′ la combinano grossa: attacco sbagliato dei lusitani, errore di comunicazione tra Bayindir e Akaydin con quest’ultimo che esegue un retropassaggio scellerato che termina oltre la linea di porta per il 2-0. Ad inizio ripresa la nazionale di Martinez cala il tris: bucata la difesa turca con Cristiano Ronaldo che davanti al portiere appoggia per Bruno Fernandes che realizza il più facile dei gol. Partita in cassaforte con Montella che prova a mandare in campo Yildiz e Guler per scuotere i suoi, ma senza successo. Termina 3-0 e il Portogallo avanza al prossimo turno, la Turchia dovrà giocarsi tutto nell’ultima partita”.