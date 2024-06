Di Lorenzo-Kvaratskhelia, ADL scenda in campo: lo deve a Conte

Di Lorenzo-Kvaratskhelia. Inutile nascondersi, due belle gatte da pelare prima di cominciare, ma che il percorso fosse in salita il tecnico leccese lo sapeva giĂ . Scrive TMW: “De Laurentiis dovrĂ scendere in campo. Non con i comunicati, emessi dal club e molto chiari, visto che l’intenzione è quella di non cedere nessuno dei due visti i contratti ancora lunghi, ma con i fatti. ADL deve convincerli entrambi a restare, lo deve ad Antonio Conte. Le richieste dell’allenatore prima della firma sono chiaramente top secret, ma gli spifferi ci sono ancora. Due giocatori da cui ripartire per Conte: Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Un bel problema dunque, da risolvere il prima possibile. PerchĂ© iniziare un matrimonio nel peggiore dei modi, con un “tradimento” della societĂ nei confronti dell’allenatore sarebbe un vero disastro, conoscendo anche il carattere dello stesso Conte, che ha lasciato prima la Juventus e poi l’Inter per mancanza di garanzie. Nessuno dice che potrebbe andare via da Napoli ancora prima di iniziare, non ci sono segnali in questo senso, ma occhi aperti, De Laurentiis deve mettere l’allenatore nelle migliori condizioni possibile, specie dopo una stagione come quella appena terminata, con il decimo posto in Serie A 12 mesi dopo lo scudetto.”

