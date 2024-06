Stellini a capo dello staff tecnico visita, dopo l’Abruzzo, anche Dimaro/Folgarida

Dopo il sopralluogo di mercoledì a Castel di Sangro, è stata la volta di Dimaro Folgarida. Una delegazione dello staff di Conte, coordinata come sempre dal vice Cristian Stellini, è arrivata ieri in Val di Sole per la visita di routine delle strutture che ospiteranno la prima parte del ritiro in Trentino, in programma dall’11 al 21 luglio. Come di consueto, gli allenamenti andranno in scena allo stadio Comunale di Carciato, mentre il quartier generale del Napoli – gruppo squadra, De Laurentiis e dirigenti – sarà lo Sport Hotel Rosatti.

Factory della Comunicazione

Nel corso del periodo di preparazione a Dimaro, andranno in scena due amichevoli: la prima con una selezione dilettantistica locale (in genere è l’Asd Anaune Val di Non), l’ultima con una squadra di Serie B o Serie C un giorno prima di rientrare alla base. Come sempre saranno diverse le iniziative che coinvolgeranno il pubblico, compresa la presentazione della squadra in piazza Madonna della Pace, e le sessioni di allenamento saranno sempre aperte al pubblico. Per la cronaca, Stellini conosceva bene la zona da tempo: il Siena di Conte, infatti, è stato in ritiro proprio a Dimaro nell’estate 2010 e lui era già il suo vice. Fonte Cds