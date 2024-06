Rafa Marin sui social “Vamos, vamos, vamos”. Tutto definito, ecco i termini dell’accordo col Napoli

Il nuovo difensore del Napoli sarà Rafa Marin, 22 anni dall’Alaves in prestito dal Real Madrid. E’ tutto pronto per il suo arrivo, e sui social sembra essere carico per la nuova avventura in azzurro, come sottolinea il Corriere dello Sport. “«Vamos, vamos, vamos» scrive sui social Rafa Marin, anni 22, mentre corre nei boschi in attesa di volare in Italia per le visite mediche e la firma con il Napoli. Il futuro difensore azzurro si tiene in forma e si allena da solo aspettando un cenno per raggiungere Roma e cominciare così la sua nuova avventura sotto la guida di Conte. Tutto definito tra i due club, l’affare è virtualmente concluso alle seguenti cifre: 11 milioni per il cartellino e contratto fino al 2029 per il giocatore reduce dal prestito all’Alaves. Operazione firmata dal ds Giovanni Manna con una formula che blinda il Napoli.

