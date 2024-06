Problema difesa per Conte

“Obiettivi Napoli di Conte? Conte ha bisogno di tempo per essere seguito dai suoi calciatori. Trova inoltre terra desolata e gli devono essere dati i rinforzi adatti per il suo gioco. Pesa la questione Kvaratskhelia, così come quella di Di Lorenzo. Il capitano chiede di andare via e, stando così le cose, non vedo una possibilità immediata di puntare al primo posto, soprattutto perché bisogna vedere chi arriverà dal mercato. Marin? È un giocatore di prospettiva, difficilmente potrà fare subito la differenza: si farà col tempo, ma non sarà determinante fin da subito. Occorrono rinforzi nella zona centrale della difesa che è quella che più ha sofferto nella stagione passata e servono dei titolari. Buongiorno? Lui è un giocatore importante, soprattutto conosce già il campionato italiano e quindi si parla di un profilo immediatamente utilizzabile. Difesa a 3 o a 4? Non è tanto importante il modulo quanto le idee di gioco e disporre di giocatori funzionali a quelle idee. Conte è un allenatore molto preparato, può fare entrambi i moduli, li ha già fatti. Si adeguerà alle qualità dei giocatori a disposizione. Può far bene sia a 3 che a 4”.