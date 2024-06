Massimiliano Esposito, allenatore e ex calciatore italiano nonché attuale giocatore di Beach Soccer, ha parlato a Radio Marte sulle possibili linee di gioco del nuovo Napoli targato Conte e dell’enigma Di Lorenzo: “Il 3-5-2 modulo applicabile? Con i giocatori attualmente in rosa si farebbe fatica. In questa sessione di mercato dovranno arrivare giocatori funzionali all’idea di gioco che Conte vorrà mettere in campo. Vanno bene i due davanti, accanto all’attaccante potrebbe essere schierato anche Kvaratskhelia o lo stesso Raspadori come seconda punta, ma andrebbe calibrata la rosa soprattutto in difesa. Di Lorenzo? Gli strappi sono sempre ricucibili quando se ne ha la volontà da ambo le parti, Di Lorenzo non si è ancora espresso personalmente sui motivi della sua decisione, probabilmente come annunciato da lui stesso ne parlerà a fine europeo. Ai miei tempi i procuratori affrontavano i problemi con la società, oggi si alzano polveroni come nel caso di Kvaratskhelia e lo si è fatto proprio prima che cominciasse una kermesse importante come l’Europeo dove sono impegnati tanto il capitano quanto il georgiano.

