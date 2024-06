Scotto: “Il Napoli vuole cedere Simeone, ecco perchè. Natan può partire in prestito”

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

Factory della Comunicazione

“Simeone è il calciatore che il Napoli tiene di più a cedere perchè lo stesso calciatore chiede spazio e poi ha un ingaggio abbastanza alto per un calciatore che ha pochi minuti. Visto che il Napoli deve lavorare su rinnovi importanti e quando può limare il monte ingaggio lo fa.

Cheddira ha pagato un po’ le tante turnazioni di Di Francesco, ma secondo me ha dimostrato di poter giocare in Serie A. Il Napoli non farà le coppe europee e può permettersi di avere delle riserve meno forti. Simeone potrebbe andare all’estero.

Zanoli? Il suo procuratore non è contentissimo di come sono andate le cose alla Salernitana, adesso il ragazzo cerca rilancio e vuole un posto da titolare. Conte valuterà Zanoli in sede di ritiro, ma il Napoli potrebbe cederlo perchè l’esterno chiede spazio. Natan ha qualche chance per essere valutato da Conte, vediamo il Napoli come completerà il reparto difensivo. Se parte Ostigard allora il brasiliano può restare.

Nel caso Natan partisse lo farebbe solo in prestito. Gaetano? Ha voglia di un club dove può crescere e che creda in lui, il prestito non è più gradito al calciatore. Il suo agente è già a lavoro, sta sondando le piste compatibili per far avere a Gaetano più continuità”.