Salvione: “Buongiorno ed Hermoso dopo Rafa Marin? Vediamo, il Napoli potrebbe anche pensare a soluzioni diverse”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Di seguito, un estratto dell’intervista:

Cosa dobbiamo aspettarci dalla gara di questa sera tra Spagna e Italia?

“Dobbiamo aspettarci una squadra che scende in campo con la voglia di giocare a calcio e di interpretare le idee del suo allenatore, che non conosce altro modo per vincere che interpretare la gara meglio degli avversari. L’Italia dovrà fare la partita che ha in mente Spalletti. Mi aspetto una Nazionale che ha voglia di comandare il gioco, di imporre il suo modo di giocare. Come sempre, sarà il campo ad essere il giudice”.

Quali potrebbero essere le scelte di Luciano Spalletti?

“Mi sembra ci sia la volontà di confermare la formazione d’esordio con l’Albania. Forse, ci sarà la novità Cristante, in luogo di Jorginho, al fine di garantire solidità al centrocampo e contrastare Fabian”.

Si parla tanto del doppio asse Napoli-Roma, anche in relazione a Politano e Chiesa…

“Non mi aspetto grossi movimenti intorno a Politano e Chiesa. Poi, il mercato ci ha sempre stupito quando meno ce lo aspettavamo. Ad oggi, però, non mi aspetto grossi movimenti”.

Quale sarà il futuro di Osimhen?

“Un bel dilemma… Non ci sono soluzioni imminenti o in prospettiva. Per ora, è colorato d’azzurro, ma bisognerà aspettare. Ci sono gli Europei, che un po’ distraggono dalle operazioni di mercato. Al momento, la situazione è molto calma. Quando il Napoli ha chiuso con Conte, aveva messo in chiaro che fosse il nigeriano l’unico giocatore a poter andare via. Fino a quando non verrà ceduto, in attacco sarà tutto fermo”.

Marin, Hermoso e Buongiorno: possono arrivare tutti e tre?

“Marin lo diamo per fatto. Per Buongiorno è complicata e dovremo vedere se il club azzurro avrà al forza di chiudere sia il difensore granata che Hermoso allo stesso momento. Sono operazioni onerose e, magari, il Napoli potrebbe avere in mente anche soluzioni diverse”.

Dove andrà Joshua Zirkzee?

“La soluzione Premier, al momento, mi sembra quella più possibile. Non per volontà del calciatore, a cui piacerebbe rimanere in Italia, ma perché ci sono dei costi ingenti. Le commissioni rappresentano un ostacolo per i nostri club”.

Su chi potrebbe virare il Milan?

“I nomi sono sempre gli stessi. Si è sempre fatto il nome di Guirassy, che ora sembra vicino al Borussia, così come si era fatto il nome di Gimenez, per cui il Napoli potrebbe tornare alla carica. Certo, non è mai detta l’ultima parola fino alla fine”.