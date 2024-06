Da Simeone a Natan le possibili uscite, ma prima tutti in ritiro

Il Napoli sta valutando attentamente gli acquisti per rinforzare le zone del campo più deboli, ma anche la questione cessioni è importante, per un fattore economico, ma anche concreto, inutile avere una panchina affollata, potendo cedere e fa cassa, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Ma in attesa della cessione di Osimhen, che cerca la migliore soluzione per un passo avanti di carriera e sogna l’approdo in Premier, il Napoli lavora su un tesoretto alternativo che possa aiutare anche a sbloccare il mercato azzurro. Premessa, Conte vuole vedere e valutare in prima persona tutti in ritiro perché la squadra gli piace e solo lavorando sul campo potrà avere idee più chiare su alcuni profili. Però ci sono giocatori che non vogliono più fare le comparse e hanno già la valigia pronta: come Giovanni Simeone, che ha offerte dalla Spagna e piace molto – da tempo – alla Lazio, anche senza Tudor. Oppure Leo Ostigard, a gennaio vicinissimo alla cessione prima del passo indietro del club. Anche numericamente, il Napoli ha bisogno di cessioni per liberare posti in lista oltre che per fare cassa. E i colpi deludenti della scorsa estate potrebbero già salutare: il brasiliano Natan piace al Verona e potrebbe essere girato in prestito”.

