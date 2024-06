Big avvisate, il Napoli di Antonio Conte lancia un chiaro segnale e mira al vertice

La redazione di News.Superscommesse.it ha raggiunto in esclusiva Alessandro Budel. L’ex calciatore, che vanta più di cento presenze in Serie A, in quest’intervista ha trattato diversi temi, tra cui la Nazionale Azzurra, la situazione in casa Juventus, la promozione in massima serie del Parma e il prossimo campionato del Brescia. In questo estratto, Budel dice la sua sul Napoli di Conte e sugli obiettivi del club azzurro per la prossima stagione di Serie A.

Factory della Comunicazione

Il Napoli ha puntato su Antonio Conte, l’allenatore può riportare subito gli azzurri al successo? Cosa ne pensi delle voci legate alle possibili partenze di Kvaratskhelia e Di Lorenzo?

“Con la scelta di Antonio Conte il Napoli ha fatto un passo avanti molto significativo. Gli azzurri hanno lanciato un chiaro segnale a tutte le big del nostro campionato, il prossimo anno lotteranno sicuramente anche loro per lo scudetto. Sarà importante mantenere un rapporto equilibrato tra l’allenatore e De Laurentiis, che ha un carattere fumantino. Conte è un ottimo professionista ed è abile a gestire situazioni del genere. Di Lorenzo e Kvaratskhelia sono due giocatori sui quali il Napoli deve puntare. Di Lorenzo è il capitano e l’anima della squadra. Può essere un giocatore fondamentale per Conte. Stesso discorso vale per Kvaratskhelia che deve cercare la definitiva consacrazione nella prossima stagione ed è giusto che lo faccia in maglia azzurra”.