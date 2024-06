“Su Kvara il Napoli è stato deciso. Spagna-Italia? Dico 3-3! Spalletti ha un solo difetto…”

Michele Plastino, giornalista, ha parlato ai microfoni di Forza Napoli Sempre dei principali temi del nostro calcio, dal Napoli alle prese col mercato all’Italia, attesa dal match contro la Spagna in programma domani.

“Sul caso Kvara mi sembra che il Napoli abbia avuto un atteggiamento deciso. Rimane, secondo me, un fatto clamoroso quello che è successo quindi questi signori si presentino con i soldi veri e nessuno trattiene nessuno. Poi, a mio avviso, chi va via da Napoli è colpevole di gusto e quindi peggio per lui. Molto spesso nel calciomercato ci sono bluff e contro bluff perché si tratta di una partita a poker tra procuratori e presidenti di società. È chiaro che il nodo rimane intorno ad Osimhen, aspettiamo l’ufficialità di qualsiasi cosa possa accadere. Su Italia-Spagna non voglio fare previsione, come sempre. Per me che sono scaramantico, poi, le previsioni sono sempre interpretabili: quindi puoi portare sfortuna o fortuna. Sinceramente, poi, la previsione lascia il tempo che trova. Che ti devo dire, finirà 3-3. Al di là delle previsioni, io ho grande stima per Spalletti e secondo me è tutto possibile, in positivo o in negativo. Credo che il problema di Spalletti sia non esser riuscito a fare la quadra su un modulo perché oggettivamente difficile. E ce ne siamo accorti dalle ultime partite giocate dalla Nazionale. Io credo che la squadra sia quadrata quando ha un modulo e lo fa bene. E in alternativa ne può avere un altro. Non sono d’accordo a cambiare 4-5 cose in una partita”.