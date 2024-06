Christian Bucchi, ex azzurro e allenatore ha partecipato a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre dove ha parlato del futuro del Napoli.

“Come giocherà il Napoli di Conte?

Partirà dalla rosa del Napoli che è molto buona, non escludo possa giocare con la difesa a quattro, come d’abitudine nei suoi esordi. Potrebbe poi tornare a tre in corsa. 3-4-3, 3-4-2-1 sono entrambi moduli che potrebbe applicare al Napoli come ad esempio fatto nel Tottenham. Non è legato ad un solo sistema di gioco ma sa sfruttare le qualità dei giocatori a disposizione. Non conta tanto il modulo quanto le idee del gioco.

Esterni fondamentali nella difesa a tre?

Ci sono diverse interpretazioni, la difesa a tre ha avuto un’evoluzione concettuale importante in base all’allenatore che la applica e alle caratteristiche dei giocatori a disposizione.

Nel 3-4-2-1 gli esterni d’attacco del Napoli per me sono adattabili alle spalle della punta: oggi i giocatori sono polivalenti, ricoprono più ruoli. Ad esempio, Kvara che è abituato a giocare largo, può essere facilitato dagli inserimenti della mezz’ala.

Di Lorenzo e Kvara?

Dispiacciono queste situazioni, erano punti di riferimento nella stagione dello scudetto. Sono figure importanti sotto il profilo tecnico ed umano. È brutto vivere queste fratture dopo quanto fatto insieme e spero si ritrovi chiarezza e serenità”.