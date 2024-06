Marin-Napoli, ottimo lavoro di Manna, superati Milan e Bayer Leverkusen

La trattativa per portare Rafa Marin al Napoli è in dirittura d’arrivo, e fondamentale è stato il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna, come sottolinea il Corriere dello Sport. “L’accordo quinquennale con Marin è già raggiunto da un po’, Manna è stato rapido e ha superato in corsa Milan e Bayer Leverkusen, facendo anche leva sui buoni rapporti con gli agenti, fino a poco fa gli stessi che gestivano gli interessi di Yildiz, suo ex giocatore alla Juventus: lo conosce perfettamente, ritiene che sia in grado di dare alternative validissime in ogni casella della linea, a prescindere dal sistema e dal modulo. Ventidue anni compiuti il 19 maggio, 191 centimetri, un corazziere a guardia del gioco aereo che però nella sua prima stagione in Liga dopo le due con il Castilla in Primera, la terza serie spagnola, non ha raccolto risultati realizzativi. Cioè gol. Magari si sbloccherà in Serie A: suerte”.

Factory della Comunicazione