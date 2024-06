Maradona Jr: “Di Lorenzo e Kvara restano, Osimhen credo andrà via. Ecco i miei due sostituti”

Diego Maradona Jr, allenatore del Montecalcio, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato sui temi attuali.

“Avventura al Montecalcio? Sono contento perché è una società seria, con un progetto definito. Il presidente e il d.s. vogliono fare calcio e una società che vuole fare bene. Quello che cercavo, dopo la parentesi complicata dell’anno scorso. Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Osimhen? Complicato dirlo, Di Lorenzo e Kvara hanno tutte le carte in regola per restare, Osimhen andrà via. Giusto che dopo qualche anno vada via. Non mi è piaciuto quanto fatto dall’agente e dal papà di Kvaratskhelia, non è stata una scelta geniale. La Champions non è stata conquistata per demerito di tutti e lui fa parte della squadra. Sicuramente Conte è il meglio che potevamo aspettarci, De Laurentiis ha fatto la scelta giusta. Gli azzurri agli Europei? Li ho visti tutti bene, Di Lorenzo contro l’Albania non mi è dispiaciuto. Lobotka fortissimo, è difficile definirlo con un aggettivo. Attaccante per il Napoli? Gyokeres mi piace, Dovbyk mi piace, Gimenez può essere funzionale per Conte ma, fino a quando non esce Osimhen, io mi tengo il nigeriano. Non ho capito la necessità di annunciare l’addio a metà anno, consapevole che il mercato è imprevedibile”.