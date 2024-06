Il club di ADL valuta l’inserimento  dell’esperto centrale Hummels ex Borussia. Palmares da sballo. Una precisazione del padre manager 

Leader da Napoli sfida alla Roma per Hummels .

E sistono piani, programmi e idee. Alcune estemporanee, magari brillanti, quantomeno stuzzicanti. E così, beh, perché no? Matts Hummels è un altro corazziere, un gigante di 191 centimetri esattamente come il giovane Rafa (Marin), ma rispetto a lui è entrato nella stagione della maturità e delle scelte comode, senza stress: 35 anni compiuti, svincolato dopo una carriera trascorsa quasi interamente con il Borussia Dortmund, oltre a una parentesi con Bayern. Il meglio di Germania.

Con un palmares da sballo: 5 Bundesliga, Coppe e Supercoppe, e poi l’alloro della storia: il Mondiale conquistato nel 2014 in Brasile con la nazionale dei panzer e dei kaiser. Un po’ come è stato lui nell’ultima stagione giocata, manco a dirlo, all’ombra del Muro Giallo, al Borussia, il club della sua vita che ora, dopo l’ultimo contratto firmato nel 2019, lo saluterà. Sì: il 30 giugno, tra undici giorni, dirà auf a uf wiedersehen , by bye, arrivederci da svincolato. Illustrissimo paramero zero che, alla luce della splendida stagione appena conclusa con la finale di Champions persa contro il Real Madrid, e arricchita dal gol decisivo della vittoria nella semifinale di ritorno contro il Psg, è diventato un’occasione per tanti.