Fumata bianca – Trattativa in dirittura d’arrivo, Marin vicinissimo al Napoli. I termini dell’accordo. Tris di centrali per Conte

Un tris di centrali per la ripartenza dal basso. Marin, Hermoso e Buongiorno. Sono i tre obiettivi del Napoli per rinforzare il pacchetto arretrato che sarà quello maggiormente interessato dalla rivoluzione annunciata e da mettere in pratica da parte del club di Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione.Uno non esclude l’altro. Il Napoli del resto deve prima di tutto pensare a tamponare quelle voragini che hanno contribuito a fare affondare la squadra al decimo posto in classifica l’anno scorso. Conte è stato chiaro e vuole una retroguardia ermetica, impermeabile e fortre nell’uno contro uno. Molto dipenderà anche dalle uscite (con la valigia pronta c’è Ostigard, a seguire valutazioni saranno fatte su Natan e Juan Jesus). La trattativa per arrivare al giovane Rafa Marin di proprietà del Real Madrid procede spedita verso la fumata bianca.

Factory della Comunicazione

Il 22enne difensore centrale è reduce da una stagione convincente con il Deportivo Alaves ed ha ancora due anni di contratto (fino al 2026) con il Real. I Blancos credono nel valore del ragazzo e sono indecisi se cederlo a titolo definitivo (il prezzo del cartellino si assesta sui 7/8 milioni di euro) oppure tutelandosi con la formula del prestito con la formula del controriscatto.

Il Napoli dal canto suo ha pronto un quinquennale per Marin che parte da 1 milione e mezzo a stagione (escluso bonus). Valutazioni in corso. Ma l’affare si farà. Il club di DeLa si tiene comunque aperte più piste e resta in attesa per Hermoso che piace come profilo, ma restano da limare i dettagli relativi al suo ingaggio (considerato ancora troppo alto). La corsia preferenziale resta quella che porta ad Alessandro Buongiorno del Torino. Il mancino 25enne ha un contratto con il club granata che supera (con i bonus) il milione di euro a stagione (fino al 2028). Il diesse Manna ha offerto un quinquennale che andrebbe a raddoppiare fin dal primo anno le cifre percepite in casa granata. L’intesa c’è: ed ora non resta che trovare l’accordo con Cairo visto che il patron del Toro ha fissato il prezzo del suo cartellino intorno ai 45 milioni di euro e non intende accettare alcun tipo di contropartita tecnica. Il Napoli si è spinto fino a 40 milioni. La forbice si assottiglia e (il) Buongiorno sembra sempre più vicino.

Fonte: Il Mattino