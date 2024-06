CdS – Le amichevoli in programma nei ritiri di Dimaro e Castel Di Sangro, ecco chi affronterà il Napoli

Il Napoli, tra poco meno di un mese partirà per il primo dei due ritiri estivi di preparazione alla nuova stagione calcistica, e oggi il Corriere dello Sport sottolinea le squadre contro cui si batteranno gli azzurri in amichevole, come da tradizione. “Tra una settimana, mercoledì prossimo, Antonio Conte verrà presentato alla stampa al Teatro di Corte di Palazzo Reale che affaccia su Piazza del Plebiscito. C’è grande attesa per la conferenza stampa che anticiperà l’inizio della preparazione estiva. Il nuovo allenatore del Napoli ritroverà Dimaro Folgarida, località del Trentino che aveva conosciuto ai tempi del Siena, dall’11 al 21 luglio. Qualche giorno prima della partenza, però, l’appuntamento sarà a Castel Volturno. Poi, dal 25, il Napoli si trasferirà a Castel di Sangro, dove resterà in ritiro fino al 9 agosto.

In giornata alcuni collaboratori di Conte saranno in Abruzzo per un sopralluogo alle strutture. Il Napoli alloggerà all’Aqua Montis di Rivisondoli, a pochi chilometri di distanza dal Patini, lo stadio dove si alleneranno i calciatori.

A Castel di Sangro pianificate tre amichevoli internazionali: il 28 contro l’Adana Demirspor, il 31 contro il Brest, squadra francese che ha concluso la Ligue 1 al terzo posto; il 3 agosto l’ultima partita contro gli spagnoli del Girona dove gioca il bomber Dovbyk, obiettivo di mercato del Napoli.

A Dimaro, invece, i test amichevoli saranno due: contro la rappresentativa locale e poi una squadra di Serie B.

Cinque gare in totale per preparare il debutto stagionale prima di Ferragosto per i trentaduesimi di Coppa Italia al Maradona”.