A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sebastiano Sarno, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Sa dirci le cifre dell’offerta del Paris per Kvara?

“In realtà, non ci sono state offerte ufficiali. C’è stata un’offerta verbale che il Napoli, in questo momento, ha declinato. La mia linea è questa: il Napoli, da inizio mercato, ha sempre pensato di non cedere il georgiano e di monetizzare con Osimhen. Tuttavia, la società si aspettava offerte importanti per il nigeriano che, però, non risultano essere arrivate. È una situazione di difficoltà. Anche per questo, dunque, potrebbe riaprirsi lo scenario Kvaratskhelia. Per finanziare i colpi di mercato, infatti, servirà una cessione”

Il Napoli considererebbe offerte per Lobotka?

“L’offerta importante può arrivare. Tuttavia, Conte sa già quali sono i giocatori sui quali vuole puntare. Bisogna capire se lo slovacco è tra questi. Uno come Conte può pensare che, in caso di offerta importante, si possano reinvestire le risorse per il mercato e per giocatori adatti al sistema di gioco”

Hermoso e Buongiorno: cosa può dirci?

“Hermoso si allontana, a differenza di Buongiorno. Il Napoli vuole chiudere per il difensore del Torino e presenterà una seconda offerta ai granata. Buongiorno si sente già un giocatore azzurro, avendo accettato la corte del Napoli. Credo si troverà la quadra nelle prossime settimane”

Anche il Napoli sta lavorando ad una sua Under 23?

“La squadra di Serie A che sembra aver fatto tutto, in questo momento, è il Milan. Il Napoli ci sta lavorando, anche se non è stata ancora presa una decisione per l’immediato”.