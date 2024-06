Identikit di Marin: cresciuto con Raul nel mito di un ex Napoli

Factory della Comunicazione

Giovane spagnolo di talento. La definizione di Rafael Marín Zamora potrebbe essere la stessa anche per centinaia di altri connazionali della sua età. Eppure qualcosa di particolare c’è. Perché altrimenti Raul – la gloriosa punta del Real Madrid – non ti avrebbe chiesto di restare al suo fianco ai blancos. E perché altrimenti il Napoli di Antonio Conte non ti avrebbe messo nelle opzioni di calciomercato per il prossimo anno. Ma chi è il centrale difensivo che piace così tanto agli azzurri?

Gli inizi a Siviglia

Parte da giovanissimo a casa sua: i primi calci di Rafa arrivano alla Escuela de Fútbol Alcolea del Rio, tra le più rinomate del Paese. Rafa nasce a Carmona, Siviglia, nel 2002 e a 7 anni è già innamorato del pallone. Se ne accorge anche lo stesso Siviglia che lo preleverà nel 2014 dal Centro Histórico, altra società giovanile andalusa.

La chiamata dei Blancos

Per due stagioni resta a Siviglia, poi la chiamata del Real Madrid: a 14 anni Rafa si trasferisce nella cantera del club più prestigioso al mondo e farà tutta la trafila. Nel 2019-20 la promozione del Castilla A dove poi incontrerà Raul: con l’ex attaccante del Madrid diventerà pedina fondamentale e indispensabile, si specializzerà nella difesa a tre, soprattutto si guadagnerà anche una convocazione da parte di Carlo Ancelotti per la prima squadra, anche se non riuscirà a raggiungere l’esordio in Liga.

La cessione

Fortemente sponsorizzato da Raul – che non lo aveva lasciato andare due stagioni fa chiedendogli di restare ancora un anno al Castilla -, Marin non riesce a trovare però spazio nella prima squadra di Ancelotti.

Il Real Madrid intravede in lui la possibilità di mettere da parte ancora milioni importanti come fatto in passato con Achraf Hakimi, Odegaard, Reguilón, Marcos Llorente, Raúl de Tomás, Theo Hernández, Mayoral, Mario Gila e tanti altri cresciuti nelle giovanili e poi esplosi altrove dietro corrispettivo importante. E arriva l’Alaves.

Al Deportivo Alaves

L’estate scorsa è l’Alaves a farsi avanti. Il Real lo cede, ma solo in prestito, almeno per quest’anno. Con il Deportivo mette insieme 35 presenze in tutte le competizioni, alternandosi da centrale in una difesa a quattro o a tre elementi senza troppe difficoltà.

Di piede destro, 191 centimetri, il 22enne Marin prosegue nel suo percorso di maturazione e lo fa anche con la nazionale spagnola, convocato con Under 17, 18 e anche 21.

Fonte: mattino.it