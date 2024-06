Gazzetta – Anche il Milan su Marin, ma il Napoli è in vantaggio, ecco quale potrebbe essere il giorno giusto

Il Napoli sta tentando l’affondo per Rafa Marin, difensore dall’Alaves, in prestito dal Real Madrid. Il ds Manna è a lavoro in queste ultime ore, e già oggi potrebbe esserci la fumata bianca, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Rialzare il muro, un diktat più che una missione. Per questo il d.s. Manna in questi giorni ha intensificato il lavoro alla ricerca di uno o più difensori da regalare ad Antonio Conte già per il via del ritiro azzurro. Il Napoli tratta da tempo con Hermoso, svincolato dall’Atletico Madrid: centrale mancino, tecnico e di esperienza, ha aperto alla soluzione azzurra ma la trattativa ora è in stand by. La richiesta del giocatore è ancora troppo alta (triennale da oltre 4 milioni a stagione) così il Napoli ha deciso di puntare forte su un altro spagnolo: si tratta del 22enne Rafa Marin, un colosso di 191 centimetri di proprietà del Real Madrid, che si è messo in mostra nell’ultima stagione all’Alaves. Su Marin c’era anche il Milan ma per il club rossonero non era una priorità come lo è oggi per il Napoli: per questo Manna spinge per chiudere in fretta e anticipare la concorrenza: già oggi potrebbe esserci un blitz per la fumata bianca. Si lavora sulla formula: il Real vorrebbe tenere il controllo del giocatore, così l’affare potrebbe definirsi con un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il Napoli ha fretta: oggi Conte potrebbe abbracciare il primo difensore”.

Factory della Comunicazione