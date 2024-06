EURO 2024 – Oggi Turchia-Georgia sarà Yildiz contro Kvara, un faccia a faccia che riguarda anche il Napoli

è un turco nato in Germania, da madre tedesca e padre della Turchia. Un ragazzo come tanti a Berlino e nelle altre città tedesche “turcofile”. Ha avuto un’educazione doppia, semi-turca in famiglia e tedesca a scuola. Ha organizzato il suo talento. La Juve lo ha scovato nelle giovanili del Bayern Monaco e se l’è portato via a parametro zero per la squadra B, la Next Gen. Impossibile non accorgersi di lui, ignorare la sua fisicità fantasiosa o la sua fantasia “fisicata”, il concetto è reversibile. Yildiz salta l’uomo con un mix di tecnica e potenza. “Strappa”, lascia il difensore sul posto, lo costringe ad arrancare. Parte largo o semi-largo a sinistra, punta chi gli sta davanti e si lancia nello slalom speciale e verticale, per chiuderlo con un tiro o con un assist. Nella Juve di Allegri è stato costretto a limitarsi per rispetto degli equilibri tattici, qualche volta si è ritrovato mezzala, a centrocampo, in territori lontani dalla porta, che è il suo focus. Ha tirato poco e servito un po’ di più, rispetto alle sue potenzialità: due reti e un assist, in 27 presenze nella Serie A 2023-24. Nella Turchia, in proporzione, ha fatto di più, un gol e due assist in 7 gare. Forse in nazionale è più libero di essere se stesso. Yildiz non ha ancora dispiegato tutta la sua arte, l’Europeo è un’occasione per mostrarsi in mondovisione. I compagni di Turchia lo chiamano il Trapano, per le sue verticalizzazioni. La Juve lavora per prolungargli fino al 2029 il contratto in scadenza nel 2027.