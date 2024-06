Di Lorenzo e Kvara, il forte dubbio sulla loro permanenza, ma ADL è stato chiaro

I destini di Di Lorenzo e Kvaratskhelia sembrano comuni al Napoli, dopo le parole dei rispettivi agenti in merito alla loro volontà di lasciare il Napoli, ma il presidente De Laurentiis, così come Antonio Conte, sono stati chiarissimi, come sottolinea il Corriere dello Sport. “La storia, per meglio dire l’ultimo capitolo scritto da Jugeli con la collaborazione di Kvaratskhelia senior, è questa. Ma tutti insieme, poi, dovranno fare i conti con il Napoli, con Aurelio De Laurentiis: evidentemente non c’è accordo sul rinnovo e l’arrivo di Conte, accolto con entusiasmo da Kvara fino ad aprire alla permanenza, è stato superato dall’ultimo strappo, ma i fatti raccontano anche che il giocatore ha un contratto fino al 2027; che il presidente non ha alcuna intenzione di cederlo; e che al massimo valuterebbe esclusivamente una proposta indecente. Un’offerta shock molto, ma superiore ai 110 milioni rispediti a Parigi, al mittente Psg. Ma Conte non vuole saperne, esattamente come nel caso Di Lorenzo: considera Kvara e il capitano due colonne portanti, imprescindibili, fondamentali del suo progetto. Di conseguenza: incedibili. Una posizione condivisa con Adl e anche con il ds Manna, l’uomo che a fine mese, dopo la presentazione del tecnico in programma il 26 giugno, volerà in Germania per incontrare Kvara e Jugeli”.

Factory della Comunicazione