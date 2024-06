De Canio boccia Lukaku: “Ha dato il suo meglio” e indica un sostituto di prospetto”

Luigi De Canio, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku? Conte può rimettere a posto qualsiasi calciatore, ma non mi stimola l’idea Lukaku perchè il suo meglio l’ha già dato. La fiducia che ho in Conte è massima e sono sicuro rimetterebbe a posto anche Lukaku. Poi il Napoli sarebbe meglio che facesse un investimento di prospettiva. Omorodion a 30 mln? Non mi sorprenderebbe che il Napoli lo prendesse, anzi. Lo troverei logico ed in linea con la dimensione Napoli, poi c’è Conte che dà certezze dal punto di vista della valorizzazione dei calciatori. Chiesa? Non resterà alla Juventus e sarebbe una grande fortuna per lui se Conte accettasse di allenarlo. Ritorno Kim? Ho stimato molto Kim al Napoli, però non sono per i cavalli di ritorno. Meglio di come ha fatto non può fare e penso che il Napoli debba guardarsi intorno e costruire una nuova linfa”.

Factory della Comunicazione