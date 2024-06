CdS – “Un mercoledì da Re”, data, luogo e ora della presentazione di Antonio Conte

Il Napoli ha deciso dove e quando presenterà ufficialmente il suo nuovo allenatore, e lo ha fatto con tutto il meglio che poteva, scegliendo Palazzo Reale di Napoli come location, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Ora è ufficiale: la presentazione di Antono Conte, il nuovo allenatore azzurro, andrà in scena alle 15.15 del 26 giugno al Teatro di Corte di Palazzo Reale a Napoli. Un mercoledì da re. Sarà un evento in piena regola, una kermesse importante degna di un tecnico di assoluto livello. Per la cronaca era un mercoledì anche il giorno della firma con il club per fino al 2027. Conte è già stato in città, una settimana fa, per un paio di giorni: il tempo di un sopralluogo al centro sportivo di Castel Volturno insieme con il suo staff, di qualche riunione con De Laurentiis e il ds Manna e poi di una riunione con l’agente di Giovanni Di Lorenzo, il capitano, uno dei pilastri del suo progetto che in questa fase vive una situazione non ancora definita esattamente come Kvaratskhelia, un altro del gruppo dei giocatori ritenuti incedibili e imprescindibili sia dall’allenatore, sia dalla società”.

