Marchisio su Conte al Napoli: “Ha una bella gatta da pelare”, il pensiero critico dell’ex Juve

Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus, ha parlato a “Milano Football Week”, e tra le altre cose si è soffermato sull’arrivo di Antonio Conte, suo ex allenatore, sulla panchina del Napoli. “Ha una bella gatta da pelare. Io non voglio andare contro Gigi (Buffon, ndr), lui ha detto che il Napoli mal che vada finisce secondo. È vero che il Napoli non ha le coppe e questo per Antonio può essere un plus, ma non è così scontato che una squadra che non ha le coppe e che ha un tecnico che è predisposto a entrare in un cantiere quasi un po’ distrutto, riscostruirlo per vincere subito. Bisogna vedere, perché ci sono altre squadre già affermate che sono forti, non è così semplice che possa andare al Napoli e riportare subito in alto il Napoli. Conte ha le capacità per farlo, ma non è così scontato”.

