Jugeli, agente di Kvara, precisa: “Il nostro obiettivo è una squadra che giochi la Champions League”

Le parole di Mamuka Jugeli, agente di Kvicha Kvaratskhelia, dalla Georgia, arrivano come un fulmine a ciel sereno. Secondo quello che dichiara Jugeli l’esterno del Napoli vuole andare via, e ne precisa anche le ragioni, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Ma c’è di più. Jugeli non s’è soltanto limitato ad annunciare l’intenzione del giocatore, l’ha argomentata: «Il Napoli ha grandi progetti con Antonio Conte. E anzi sono sicuro che già la prossima stagione si qualificheranno nuovamente in Champions e lotteranno ancora per lo scudetto. Ma questo non significa che Kvaratskhelia voglia restare, non ho detto questo». E ancora: «Non ho parlato con Khvicha di questa cosa, ora lui è interamente concentrato sulla Nazionale e l’Europeo». Il primo per la Georgia, pronta all’esordio domani a Dortmund con la Turchia. Casualità: lo stesso stadio dove ha esordito l’Italia. E dunque Di Lorenzo. Una mera coincidenza. Dicevamo, cioè diceva Jugeli: «Il nostro obiettivo è una squadra che giochi la Champions League: la cosa peggiore se resterà a Napoli è proprio questa, cioè che Khvicha perderà un anno in Champions… Siamo preoccupati». A chiudere il cerchio ci ha pensato poi suo padre, il signor Badri: «Non voglio che resti a Napoli, l’anno scorso sono cambiati tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere»”.

