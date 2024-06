Hamsik a Repubblica: “Conte? Con lui a Napoli c’è di nuovo entusiasmo”

Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, ha parlato in un’intervista a Repubblica, dove tra le altre cose parla del Napoli, dell’arrivo di Conte e della sua Slovacchia. “Conte? Significa che gli errori sono stati capiti. Conte ha personalità, è una scelta giustissima. La società gli darà una squadra forte, per tornare subito in Champions. Non so con quale modulo giocherà il Napoli, sono curioso pure io. Come Spalletti? Non si sa mai, parlerà il campo, però ho condiviso la scelta di Conte: con lui a Napoli c’è di nuovo entusiasmo”.

Factory della Comunicazione

“Un calo ci poteva stare, il Napoli veniva da una stagione pazzesca: lo scudetto e il miglior calcio d’Europa. Ma non sono riusciti a limitare i danni. Calzona? Mi colpisce il suo modo di motivare la squadra, usa sempre parole giuste in campo e fuori. Avevo lavorato con lui a Napoli quando era il vice di Sarri e tatticamente gli assomiglia. Per questo posso aiutarlo, conosco bene il suo modo di giocare. La Slovacchia di Calzona ha un’ottima preparazione e ha sempre un atteggiamento propositivo: è una squadra che non pensa solo a difendersi”.