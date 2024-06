Euro 2024, Austria-Francia 0-1: un’autorete di Wober lancia i transalpini

Buona la prima per la Francia ad Euro 2024! I vicecampioni del mondo in carica contro l’Austria non brilleranno certamente, ma conquistano i primi tre punti del girone mettendo in discesa il cammino verso gli ottavi. Inizio di gara decisamente sotto ritmo per entrambe le selezioni e così latitano le opportunità. Per annotare la prima occasione di rilievo bisogna attendere il 36′, quando Baumgartner – servito ottimamente da Sabitzer – calcia a botta sicura trovando la deviazione di Maignan che, con un prodigioso intervento, allontana la minaccia.

Il calcio non perdona e, sul capovolgimento di fronte, è la formazione di Deschamps a passare in vantaggio, sfruttando una maldestra autorete di Wober che – nel tentativo di allontanare il pallone – colpisce male ed insacca nella propria porta.

Nella ripresa i ritmi, se possibile, calano ulteriormente: la selezione di Rangnick cerca in diversi frangenti il pari senza successo, mentre l’occasione più ghiotta per chiudere i giochi ce l’ha sui piedi Kylian Mbappé, il cui piattone è troppo defilato. Nei nove minuti di recupero non accade nulla e così i transalpini iniziano al meglio il proprio europeo.

Di seguito il tabellino del match (fonte goal.com):

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Wober (59’ Trauner), Mwene (88’ Prass); Sabitzer, Seiwald; Laimer (90’+3’ Schimd), Baumgartner, Grillitsch (60’ Wimmer); Gregoritsch (59’ Arnautovic). Ct. Rangnick

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kante, Rabiot (71’ Camavinga); Dembelé (71’ Kolo Muani), Griezmann (90’ Fofana) , Mbappé (90’ Giroud); Thuram. Ct. Deschamps

Arbitro: Jesús Gil Manzano

Marcatori: 38’ aut. Wober (F)

Ammoniti: Wober (A), Mwenw (A), Dembelé (F), Baumgartner (F), Laimer (F), Mbappé (F), Danso (A)

Espulsi: –