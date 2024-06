De Rienzo su Kvara: “Dichiarazioni umorali che vanno ignorate”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuta, giornalista e conduttrice di: “ Kvara ? Sono dichiarazioni umorali che non fanno il bene dei giocatori. Lo dico anche in relazione a quanto dichiarato da, che ha capito di star creando un certo malumore intorno a. Per questo, si è scelto di smorzare i toni e di stringere un patto di non belligeranza sino alla fine di giugno. Credo che anche perdebba valere la stessa cosa. È un giocatore in nazionale. Non puoi dire ‘andiamo via da’. In base a cosa lo affermi? Ci sono i contratti, non funziona così. Sembra tutto così paradossale. Ci sono state anche le esternazioni di, che possono essere giustissime., in un podcast, discuteva dell’incapacità dei ragazzi di oggi di vivere una doppia realtà. Bisogna capire dove sta la realtà, cosa è meglio per et stesso. Vivere una doppia realtà, che non ti dà la percezione del tempo o dello spazio, non ti aiuta a prendere una decisione nella tua vita. Per questo, mi chiedo, ad oggi, quale società sappia gestire giocatori giovani. Anche le dichiarazioni del procuratore divanno ignorate. Il governo per fermare i procuratori? Sarebbe difficile. Così come non è quantificabile il prezzo del cartellino dei giocatori, anche il potere dei procuratori è difficilmente contrastabile. Solo i club possono contrapporsi e, da questo punto di vista,sono stati dei precursori. Sono presidenti che non hanno mai accettato un certo tipo di ricatti. Nel confronto col procuratore diha ribadito che è incedibile. Ad oggi, siamo in una fase d’attesa. Devo ammettere, però, che sono dichiarazioni che mi hanno un po’ stufato. Credo che il, infatti, si adeguerà di conseguenza e valuterà il prezzo dei calciatori che vogliono partire. Si tratta, infatti, di giocatori sostituibili.? La valutazione su un direttore sportivo, così come per un calciatore, deve attendere il tempo che serve per esprimersi. A me, la coppiapiace. In molti hanno cominciato a storcere il naso per il fatto che il diesse è stato accompagnato danell’incontro per. Eppure, abbiamo elogiato la coppianell’anno del tricolore, che si sono comportati come una squadra. Il presidente si fida del proprio direttore sportivo, e gli dovremo concedere il tempo di dimostrare le proprie qualità. Il comunicato delsu? Il discorso è sempre lo stesso di altre dichiarazioni di pancia.lo capisco, da imprenditore si ritrova, dopo gli investimenti, a dover fronteggiare diverse problematiche. Tuttavia, è chiaro che o si risponde in un certo modo, o si aspetta. Bisognerebbe evitare esternazioni di pancia, che non fanno bene né alla società né ai calciatori“.