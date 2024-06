CdS – Dopo l’agente di Di Lorenzo ora tocca a quello di Kvara: “Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli”

I guai per il Napoli sembrano non avere fine, e dopo le parole dell’agente di Giovanni Di Lorenzo in merito alla presunta volontà del capitano del Napoli, ieri dalla Georgia arrivano quelle di Mamuka Jugeli, agente di Kvicha Kvaratskhelia, a squarciare il cielo partenopeo, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il primo Napoli di Conte non riesce a trovare pace: dopo il caso Di Lorenzo, ieri l’agente di Kvara ha piazzato una serie di dichiarazioni secche, precise, ben assestate, straripanti come una combinazione di destri e sinistri di Tyson ai tempi della corona dei massimi. Il tutto, nel bel mezzo della trattativa di rinnovo: «Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli: noi vogliamo andarcene ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo per non disturbare Khvicha. La priorità è quella di trasferirci in una squadra che gioca la Champions League». Un jab sinistro, un diretto con il destro e un gancio in pieno volto quelli che l’agente del giocatore Mamuka Jugeli ha tirato ai microfoni dell’emittente georgiana Sport Imedi. Bordate che il Napoli dovrà parare come ha fatto finora sia di fronte ad altre frasi del manager, sia al cospetto delle offerte del Psg puntualmente respinte: l’ultimo di De Laurentiis è stato un secco rifiuto da 110 milioni di euro”.

